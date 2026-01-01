LIVE Ciclocross Trofee Baal 2026 in DIRETTA | Van der Poel e Verstrynge in fuga a metà gara

Segui in tempo reale la gara dei Trofee Baal 2026 di ciclocross. Van der Poel si distingue in fuga a metà percorso, avvicinandosi alla sua settima vittoria stagionale e alla diciottesima consecutiva. Restate aggiornati per tutte le ultime novità e gli sviluppi della competizione, con aggiornamenti continui e dettagliati sulla corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.43 Due giri e mezzo al termine. Se ne è andato Van der Poel, che inizia ad intravedere la settima vittoria stagionale e la diciottesima consecutiva. Un alieno. 15:40 Ben 53 secondi di ritardo per il quartetto di inseguitori. 15:39 Completato il quinto giro. Per Van der Poel 4 secondi su Verstrynge. 15:38 Il belga ora dovrà gestire il buon vantaggio sugli inseguitori e conservare l'ottima seconda posizione. 15:37 Eccola l'accelerazione decisiva dell'olandese, che parte nel tratto più duro di salita e stacca il generoso Verstrynge. 15:35 Van der Poel non abbozza per il momento l'attacco preferendo restare in compagnia del sorprendente belga. 15:27 Attenzione!

LIVE X2O TROFEE! Sfida tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert nell'Azencross di Loenhout. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Ultime fatiche dell'anno per quanto riguarda Mathieu van der Poel e Wout van Aert. eurosport.it

Ciclocross, stagione finita per Laurens Sweeck dopo la caduta all’X2O Trofee di Loenhout: il belga era il leader di Coppa del Mondo x.com

Laurens Sweeck non correrà più durante questa stagione di ciclocross a causa di una lussazione acromioclavicolare di grado massimo riportata dopo una caduta avvenuta ieri all'#X2OBadkamersTrofee di Loenhout - facebook.com facebook

