LIVE Ciclocross Trofee Baal 2026 in DIRETTA | Van der Poel da solo verso il settimo successo

Segui la diretta dei Trofee Baal 2026 di ciclocross, con aggiornamenti in tempo reale. Van der Poel si avvia verso il suo settimo successo, mentre Verstrynge mantiene un vantaggio stabile su Nys. Rimani informato sugli sviluppi della gara e consulta gli ultimi aggiornamenti cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:54 26 secondi di ritardo per Verstrynge, che continua ad amministrare il lauto margine su Nys. 15:53 Suona la campana per il marziano neerlandese. ULTIMO GIRO 15:51 L'olandese ha inserito il pilota automatico e si avvicina al penultimo passaggio sulla linea d'arrivo. 15:49 Fontana settimo in compagnia del francese Menut. 15:48 Cambio bici per Van der Poel. 15:47 20 secondi di ritardo per Verstrynge. 15:46 Van der Poel transita al traguardo archiviando il sesto giro. 15:45 Nella lotta per il terzo gradino del podio allunga il belga Nys staccando i connazionali Aerts e Michels, e l'olandese Niewenhuis.

