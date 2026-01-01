LIVE Ciclocross Trofee Baal 2026 in DIRETTA | settimo sigillo stagionale di un superlativo Van der Poel

Segui in tempo reale la gara di Ciclocross dei Trofee Baal 2026, con aggiornamenti costanti e risultati ufficiali. Van der Poel conferma la sua leadership stagionale, mentre Verstrynge occupa la seconda posizione e Nys chiude il podio. Resta aggiornato sulle ultime novità della competizione cliccando sul link della diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:01 Secondo il giovane belga Verstrynge. Completa il podio il belga Nys. 16:01 Ingiocabile l’olandese, che saluta il pubblico confezionando la settima vittoria stagionale e la diciottesima consecutiva. MATHIEU VAN DER POEL VINCE! 15:58 Posizioni del podio cristallizzate con Verstrynge secondo e Nys terzo. 15:58 Passerella finale come di consueto per Van der Poel, che regala qualche evoluzione al pubblico. 15:56 Molto bene Fontana, che tiene con i denti la settima posizione. 15:54 26 secondi di ritardo per Verstrynge, che continua ad amministrare il lauto margine su Nys. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: settimo sigillo stagionale di un superlativo Van der Poel Leggi anche: LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: Van der Poel da solo verso il settimo successo Leggi anche: LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: partenza alle 15.00, Van der Poel per il primo sigillo dell’anno La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: Van der Poel a caccia della vittoria di Capodanno, gara alle 15.00; Dove vedere in tv Van der Poel oggi, X20 Trofee Baal 2026: orario, programma, streaming; Stagione 2025/2026: calendario, risultati e highlights di tutte le gare; Sport in tv oggi (giovedì 1° gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: settimo sigillo stagionale di un superlativo Van der Poel. Settimo un ottimo Fontana - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:27 Attenzione! oasport.it LIVE BAAL! Mathieu Van der Poel a caccia di vittoria anche al primo dell'anno. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Il Kerstperiode non si ferma e c'è anche il cross del primo dell'anno. eurosport.it

LIVE X2O TROFEE! Sfida tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert nell'Azencross di Loenhout. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Ultime fatiche dell'anno per quanto riguarda Mathieu van der Poel e Wout van Aert. eurosport.it

Ciclocross, stagione finita per Laurens Sweeck dopo la caduta all’X2O Trofee di Loenhout: il belga era il leader di Coppa del Mondo x.com

Laurens Sweeck non correrà più durante questa stagione di ciclocross a causa di una lussazione acromioclavicolare di grado massimo riportata dopo una caduta avvenuta ieri all'#X2OBadkamersTrofee di Loenhout - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.