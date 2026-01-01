Segui la diretta del Ciclocross Trofee Baal 2026, con aggiornamenti in tempo reale. Dopo il primo giro completato in 7:40, il britannico Mason si pone in testa stabilendo il ritmo della gara. Rimani aggiornato sugli sviluppi della competizione e sui principali protagonisti. Clicca sul link per non perdere nessuna fase dell’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:09 Completato il primo giro con il crono di 7:40. E’ il britannico Mason a dettare il ritmo. 15:07 In testa si è portato il belga Aerts, che ha un leggerissimo margine su Van der Poel. 15:05 Andatura regolare in questo primo giro e gruppetto ancora numeroso. 15:04 Partenza garibaldina del belga Janssen, che è seguito da Nys e dal Campione del Mondo. 15:03 Van der Poel si porta subito nelle primissime posizioni. L’olandese non vuole farsi cogliere impreparato. 15:02 Terreno fangoso con una leggera pioggerellina che continua ad insistere. INIZIA LA GARA 14:59 Ci siamo, sta per iniziare la gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: ritmo moderato nel primo giro

