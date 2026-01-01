LIVE Ciclocross Trofee Baal 2026 in DIRETTA | partenza alle 15.00 Van der Poel per il primo sigillo dell’anno

Benvenuti alla copertura in tempo reale del Trofee Baal 2026, gara di ciclocross in programma oggi. La partenza è prevista per le 15.00. Seguite gli aggiornamenti e i risultati attraverso questa diretta, che vi terrà informati su tutte le fasi della competizione. Buon pomeriggio e buon inizio di stagione a tutti gli appassionati di ciclismo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Buon pomeriggio, buon anno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del Trofee Baal 2026. Poco meno di 20 minuti all’inizio della gara maschile. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Trofee Baal 2026, appuntamento del circuito X2O che inaugura il 2026 di ciclocross. Come sempre si rinnova la caccia a Mathieu Van der Poel, con l’olandese chiarissimo favorito della vigilia alla ricerca di un nuovo ed ennesimo assolo. Appuntamento alle ore 15.00 con il via ufficiale della competizione maschile ospitata dal piccolo villaggio belga di Baal. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: partenza alle 15.00, Van der Poel per il primo sigillo dell’anno Leggi anche: LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: Van der Poel per il primo assolo dell’anno Leggi anche: LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Koksijde 2025 in DIRETTA: tutti contro Van der Poel, partenza alle 15.10 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: Van der Poel a caccia della vittoria di Capodanno, gara alle 15.00; Dove vedere in tv Van der Poel oggi, X20 Trofee Baal 2026: orario, programma, streaming; Stagione 2025/2026: calendario, risultati e highlights di tutte le gare; Sport in tv oggi (giovedì 1° gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming. LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: Van der Poel a caccia della vittoria di Capodanno, gara alle 15.00 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Trofee Baal 2026, appuntamento del circuito X2O che ... oasport.it LIVE BAAL! Mathieu Van der Poel a caccia di vittoria anche al primo dell'anno. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Il Kerstperiode non si ferma e c'è anche il cross del primo dell'anno. eurosport.it

LIVE X2O TROFEE! Sfida tra Mathieu van der Poel e Wout van Aert nell'Azencross di Loenhout. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - Ultime fatiche dell'anno per quanto riguarda Mathieu van der Poel e Wout van Aert. eurosport.it

Ciclocross, stagione finita per Laurens Sweeck dopo la caduta all’X2O Trofee di Loenhout: il belga era il leader di Coppa del Mondo x.com

Laurens Sweeck non correrà più durante questa stagione di ciclocross a causa di una lussazione acromioclavicolare di grado massimo riportata dopo una caduta avvenuta ieri all'#X2OBadkamersTrofee di Loenhout - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.