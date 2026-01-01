Listeria Botulino Salmonella | il rischio aumenta durante le feste Come evitarli

Durante le festività, è importante prestare attenzione alla sicurezza alimentare. Piatti a base di carne, pollame crudi, pesce affumicato e preparazioni ricche di grassi o creme possono favorire la proliferazione di batteri come Listeria, Salmonella e Botulino. Seguire alcune semplici regole di conservazione e preparazione aiuta a ridurre i rischi e a garantire pasti sani e sicuri per tutta la famiglia.

I menù natalizi sono ricchi di tutto ciò che i batteri amano: carne e pollame crudi, pesce affumicato, crostacei e piatti grassi o cremosi. La presenza di germi come Salmonella, Campylobacter, Listeria o alcuni virus rimane invisibile a occhio nudo. Quando i piatti rimangono a temperatura ambiente per più di due ore, questi microrganismi si moltiplicano e il rischio di diarrea, vomito e febbre aumenta significativamente. Anche il numero di commensali aumenta la probabilità di avere a tavola persone vulnerabili. Donne in gravidanza, anziani, bambini piccoli e pazienti immunocompromessi sono particolarmente suscettibili alle malattie di origine alimentare, in particolare quelle causate da Listeria monocytogenes. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

