Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono, in prime time su Rai1, L'anno che verrà 2026 condotto da Marco Liorni conquistare una media di 5.204.000 spettatori pari al 35.5% di share, dominando la serata. Su Canale5 Capodanno in musica 2026 condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi ha invece divertito 3.601.000 spettatori con il 28.2% di share, che però batte il record di sempre. Su Rai2 Lilli e il vagabondo ha calamitato una media di 913.000 spettatori pari al 5.9%. Su Italia1 E.T. l'extraterrestre ha divertito 447.000 spettatori con il 3.0%. Su Rai3 The Palace ha totalizzato 480.000 spettatori (3. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Liorni contro Panicucci: chi ha vinto la sfida del Capodanno. Mattarella sfiora il 66% di share

