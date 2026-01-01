L' influenza mette ko i parmigiani | a Capodanno in migliaia a letto col virus E da oggi vaccini gratis
Durante il periodo di Capodanno, l'influenza ha causato un significativo aumento di casi a Parma e in tutta la regione, con oltre 75.000 persone colpite. Molti cittadini si sono trovati costretti a letto a causa di febbre e problemi respiratori. Per affrontare questa situazione, le autorità hanno reso disponibili vaccini gratuiti, invitando la popolazione a proteggersi e prevenire ulteriori diffusione del virus.
L'influenza mette ko i parmigiani: a Capodanno in migliaia a letto con febbre e problemi respiratori (oltre 75mila in tutta la regione). Nel solo mese di dicembre si sono poi registrati oltre 1.200 accessi al pronto soccorso. In base alle stime del Sistema di sorveglianza integrata dei virus. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
