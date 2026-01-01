L' influenza mette ko i parmigiani | a Capodanno in migliaia a letto col virus E da oggi vaccini gratis

Da parmatoday.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il periodo di Capodanno, l'influenza ha causato un significativo aumento di casi a Parma e in tutta la regione, con oltre 75.000 persone colpite. Molti cittadini si sono trovati costretti a letto a causa di febbre e problemi respiratori. Per affrontare questa situazione, le autorità hanno reso disponibili vaccini gratuiti, invitando la popolazione a proteggersi e prevenire ulteriori diffusione del virus.

L'influenza mette ko i parmigiani: a Capodanno in migliaia a letto con febbre e problemi respiratori (oltre 75mila in tutta la regione). Nel solo mese di dicembre si sono poi registrati oltre 1.200 accessi al pronto soccorso. In base alle stime del Sistema di sorveglianza integrata dei virus. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

l influenza mette ko i parmigiani a capodanno in migliaia a letto col virus e da oggi vaccini gratis

© Parmatoday.it - L'influenza mette ko i parmigiani: a Capodanno in migliaia a letto col virus. E da oggi vaccini gratis

Leggi anche: Influenza e virus respiratori, la stagione parte con un'incidenza superiore. Già molti riminesi ko a letto

Leggi anche: Influenza, le 7 mutazioni di H3N2 allarmano gli esperti: «Non vedevamo un virus come questo da un po', i vaccini non proteggono del tutto»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

influenza mette ko parmigianiL'influenza mette ko i parmigiani: a Capodanno in 75mila a letto col virus. E da oggi vaccini gratis - L'influenza mette ko i parmigiani: a Capodanno in 75mila (e oltre) sono a letto con febbre e problemi respiratori. parmatoday.it

influenza mette ko parmigianiInfluenza, tanti parmigiani «ko» e Pronto soccorso preso d'assalto - Quando i medicinali non sembrano fare effetto, per molti esiste una sola soluzione: andare di corsa al pronto soccorso. gazzettadiparma.it

Influenza, perché già 4 milioni di italiani sono ko - I numeri parlano chiaro: il virus influenzale in Italia sta guadagnando sempre più velocemente la vetta. repubblica.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.