L' influenza mette ko i parmigiani | a Capodanno in migliaia a letto col virus E da oggi vaccini gratis

Durante il periodo di Capodanno, l'influenza ha causato un significativo aumento di casi a Parma e in tutta la regione, con oltre 75.000 persone colpite. Molti cittadini si sono trovati costretti a letto a causa di febbre e problemi respiratori. Per affrontare questa situazione, le autorità hanno reso disponibili vaccini gratuiti, invitando la popolazione a proteggersi e prevenire ulteriori diffusione del virus.

Influenza, tanti parmigiani «ko» e Pronto soccorso preso d'assalto - Quando i medicinali non sembrano fare effetto, per molti esiste una sola soluzione: andare di corsa al pronto soccorso. gazzettadiparma.it

Influenza, perché già 4 milioni di italiani sono ko - I numeri parlano chiaro: il virus influenzale in Italia sta guadagnando sempre più velocemente la vetta. repubblica.it

Influenza,la variante K mette a letto l'Italia. Il picco si avvicina. È in aumento nell'ultima settimana l'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute. L’incidenza più elevata si osserva come di consueto nella fascia di età 0-4 anni, con circa 50 casi per 1.000 ass x.com

