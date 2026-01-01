L’influenza corre aumentano i contagi | sintomi e cos' è la variante K
L’influenza stagionale continua a circolare in Italia, con un aumento dei casi e una maggiore diffusione. Tra i sintomi principali si riscontrano febbre, tosse, dolori muscolari, brividi e mal di testa. Recentemente, si è diffusa la variante K, che presenta caratteristiche specifiche. Conoscere i sintomi e le novità è importante per riconoscere tempestivamente l’infezione e adottare le misure di prevenzione appropriate.
Febbre, tosse e dolori, ma anche brividi e mal di testa: questi e molti altri possono essere i sintomi dell’influenza di stagione, che quest’anno sta colpendo con particolare intensità la popolazione italiana. Le infezioni respiratorie acute sono in forte aumento e hanno già messo ko milioni di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Influenza, casi in aumento in Campania: colpa della variante K
