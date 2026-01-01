Line-up statistiche e anteprima dell’AFCON 2025

Ecco un’introduzione adatta: L’AFCON 2025 si avvicina, portando con sé attese e analisi sulle squadre protagoniste. In questa anteprima, analizzeremo la line-up delle nazionali, le statistiche principali e le aspettative per il match tra Gabon e Costa d’Avorio. Un approfondimento chiaro e obiettivo, utile a comprendere le potenzialità e le sfide di questa competizione continentale.

2025-12-31 11:22:00 Non si placano le voci a seguito dell'ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Anteprima Gabon-Costa d'Avorio.. L'allenatore del Gabon Thierry Mouyouma afferma che la partita di chiusura della Coppa d'Africa 2025 (AFCON) della sua squadra contro la Costa d'Avorio è una questione di "onore, orgoglio e dignità" dopo essere stata eliminata domenica con una sconfitta per 3-2 contro il Mozambico. I Panthers hanno raggiunto gli ottavi nella loro precedente apparizione nel 2021 ma quel risultato, combinato con la sconfitta iniziale per 1-0 contro il Camerun, significa che usciranno indipendentemente dall'esito dell'incontro con i detentori.

