L’incendio poi l’esplosione | Cosa sappiamo sulla tragedia in Svizzera Vittime non identificabili per ustioni
Un incidente grave si è verificato a Crans-Montana, Svizzera, durante il Capodanno, coinvolgendo un’esplosione seguita da un incendio nel bar “Le Constellation”. Le autorità stanno lavorando per identificare le vittime, molte delle quali sono rimaste irriconoscibili a causa delle ustioni. La tragedia ha causato numerosi decessi e feriti, suscitando grande cordoglio nella comunità locale e nel paese.
Capodanno tragico a Crans-Montana, nel Canton Vallese, dove un’esplosione seguita da un incendio nel bar “Le Constellation” ha causato decine di morti e circa cento feriti. Diversi sono stranieri. Le autorità hanno escluso l’attentato e avviato un’inchiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
