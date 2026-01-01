L’incendio poi l’esplosione | Cosa sappiamo sulla tragedia in Svizzera Vittime non identificabili per ustioni

Un incidente grave si è verificato a Crans-Montana, Svizzera, durante il Capodanno, coinvolgendo un’esplosione seguita da un incendio nel bar “Le Constellation”. Le autorità stanno lavorando per identificare le vittime, molte delle quali sono rimaste irriconoscibili a causa delle ustioni. La tragedia ha causato numerosi decessi e feriti, suscitando grande cordoglio nella comunità locale e nel paese.

