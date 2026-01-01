L’incendio del castello e il gran finale con Albachiara cantata da tutti | il Capodanno di Ferrara omaggia Vasco Rossi

Il Capodanno a Ferrara si è concluso con un momento collettivo di ascolto e condivisione, quando tutti hanno cantato insieme “Albachiara”, omaggio a Vasco Rossi. La serata, segnata anche dall’incendio del castello, ha offerto un’occasione di riflessione e di emozione, in un’atmosfera sobria e partecipata. Questo evento ha rappresentato un modo semplice e autentico per dare il benvenuto al nuovo anno nella città emiliana.

Ferrara, 1 gennaio 2026 – Un’esplosione di luci, musica ed emozioni ha salutato l’arrivo del 2026 a Ferrara. Davanti a oltre 30mila persone, la città ha accolto il 2026 con la 26esima edizione dell’Incendio del Castello Estense a Capodanno. Quindici minuti di spettacolo piromusicale, con circa 2000 fuochi d’artificio, hanno trasformato il Castello Estense in una scenografia luminosa dal magico impatto, incorniciando torri e mura con effetti cromatici, cascate argento e giochi di luce sincronizzati su una colonna sonora epica ed emozionante. A rendere indimenticabile il finale dello spettacolo è stata “ Albachiara” di Vasco Rossi, che ha chiuso l’Incendio del Castello e accompagnato l’ingresso nel 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

