Antonio Medugno chiarisce la sua posizione riguardo alle accuse e alle sue esperienze personali. In un messaggio su Instagram, l’influencer ribadisce di non aver mai avuto rapporti con Signorini per motivi lavorativi e sottolinea che andare a cena con qualcuno non implica approvazione di comportamenti violenti. Medugno torna a parlare dopo aver annunciato la sua intenzione di denunciare Signorini, ora indagato per violenza sessuale ed estorsione.

“Al Grande Fratello sono entrato dopo avere passato una notte con una delle ex partecipanti al Grande Fratello di quell’anno”: Antonio Medugno torna a parlare su Instagram dopo il video pubblicato ieri 31 dicembre nel quale spiegava come mai abbia deciso di denunciare Alfonso Signorini, ora indagato per violenza sessuale ed estorsione, dopo quattro anni. E oggi il modello e titktoker napoletano che Fabrizio Corona ha definito il “caso zero” di quello che lui stesso ha definito “sistema Signorini”, racconta: “A lei – continua – raccontai del provino e del fatto che non mi avessero ammesso all’interno della Casa e che ci fossi rimasto male. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"L'idea che io abbia fatto sesso per lavorare è completamente falsa. Non ho visto Signorini una seconda volta. Andare a cena con una persona non significa accettare violenza": parla Antonio Medugno

