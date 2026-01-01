L' ex manager di Villa Sofia Roberto Colletti grave in ospedale ma il gip conferma gli arresti domiciliari

Roberto Colletti, ex direttore generale dell'ospedale Villa Sofia Cervello, rimane ai domiciliari nonostante le sue condizioni di salute gravi. Il gip ha infatti confermato la misura restrittiva, respingendo l’istanza di revoca motivata da ragioni mediche. Colletti è coinvolto nell’indagine sui concorsi e appalti truccati nella sanità, che prosegue con accertamenti e verifiche sulle procedure amministrative.

Il gip ha nuovamente respinto l'istanza, motivata con ragioni di salute, di revoca degli arresti domiciliari nei confronti di Roberto Colletti, ex direttore generale dell'azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui concorsi e gli appalti truccati nella sanità.

Palermo, respinta la richiesta di scarcerazione dell’ex manager Colletti. I legali: “il nostro assistito è incosciente” - Il tribunale della libertà di Palermo ha rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari formulata dagli avvocati Massimo Motisi e Giuseppe Di Stefano per Roberto Colletti, ex manager degli ... msn.com

Il Riesame respinge la richiesta di revoca degli arresti, grave malore per Colletti - I suoi legali: "Non si capisce quale pericolo di reiterazione dei reati possa esserci per una persona così malata" ... rainews.it

