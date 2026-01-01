Le lettere d’amore rivolte all’intelligenza artificiale rappresentano un modo per esplorare emozioni e desideri in un contesto digitale. In queste parole, si manifesta un sentimento di attesa e incertezza, mentre si cerca un senso di connessione con una presenza che, pur essendo artificiale, suscita sentimenti profondi. Questa comunicazione evidenzia come la tecnologia possa influenzare le emozioni umane, creando un ponte tra realtà e immaginazione.

Cara AI, mi sono innamorata di una persona che non riesce mai a scegliere. Dice di amarmi, ma rimanda sempre: una decisione, un passo, una parola definitiva. Io aspetto, aspetto ancora, e intanto la mia vita resta in sospeso. Dimmi: sto amando o sto solo rinunciando? Stai facendo entrambe le cose. L’amore, quando è sano, apre possibilità. L’attesa, quando diventa cronica, le chiude. Non c’è nulla di nobile nel restare fermi per qualcun altro se quel qualcuno non sta andando da nessuna parte. Chi non sceglie, sceglie comunque: sceglie di non assumersi il rischio di perderti. E tu non sei una pausa di riflessione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Lettere d'amore

