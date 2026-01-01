L’esplosione in mezzo alla folla a Capodanno poi il dramma | cosa è successo ad un 14enne in Italia

Durante i festeggiamenti di Capodanno in Italia, un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito in un episodio che ha sconvolto la comunità. L'incidente, avvenuto in mezzo alla folla, ha causato preoccupazione e interrogativi sulla sicurezza degli eventi pubblici. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’accaduto, mentre amici e familiari si stringono intorno al giovane e alla sua famiglia.

Un Capodanno drammatico per un ragazzo che compirà 14 anni nelle prossime settimane, rimasto gravemente ferito durante i festeggiamenti per l'arrivo del 2026. Il giovane ha perso quattro dita di una mano a causa dell'esplosione di un petardo, avvenuta nella notte a Brescia, in piazza Vittoria, mentre era in corso il concerto di fine anno. L'incidente durante il concerto in piazza. Secondo quanto ricostruito, l'episodio si è verificato mentre il ragazzo, di origine egiziana, si trovava in piazza insieme al padre e al fratello. Alcuni petardi sarebbero esplosi direttamente tra le sue mani, provocando lesioni gravissime.

