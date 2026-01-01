L' Eredità davvero sfigato | Giulio beffato sul finale

Nella puntata di giovedì 1 gennaio de L'Eredità, Stefano, Davide e Giulio sono arrivati al Triello, il momento conclusivo del gioco. Tra loro, Giulio si è trovato a dover affrontare una sfida che si è rivelata decisiva, con esiti inaspettati. Questo episodio ha mostrato le tensioni e le emozioni tipiche del programma, offrendo agli spettatori un momento di suspense e coinvolgimento.

Stefano, Davide e Giulio i concorrenti che sono riusciti ad accedere al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 1 gennaio. A spuntarla, poi, sono stati Stefano e Giulio, che si sono qualificati così alla sfida dei Cento secondi. Sfida da cui è uscito vincitore Giulio, che dunque si è seduto al tavolo della ghigliottina con 200mila euro. Un montepremi che dopo vari dimezzamenti è sceso a 12.500 euro. Le cinque parole da collegare questa sera, invece, erano corta, fisica, aghi, reattiva e muta. Il concorrente allora ci ha ragionato su un minuto, come previsto dal regolamento, e dopo sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Reazione.

