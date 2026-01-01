L’emergenza negata | il libro di Alemanno e Falbo sulla situazione carceraria in Italia

Si intitola L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane il libro che Gianni Alemanno ha scritto con Fabio Falbo, lo “scrivano di Rebibbia”, con il quale sta dando voce al disagio e in molti casi alla sofferenza dei detenuti italiani, a partire dall’esperienza diretta di quelli dell’istituto di pena romano. È passato un anno esatto da quando l’ex sindaco di Roma è stato arrestato per non aver rispettato le condizioni dell’affidamento in prova cui era stato posto dopo una condanna a un anno e dieci mesi per il reato di traffico di influenze illecite, unico capo di imputazione rimasto nei suoi confronti nell’ambito di quell’inchiesta monstre e fortemente mediatica che è stata “Mafia Capitale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Presentato ieri sera a Lecce "L'emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane", il libro scritto a quattro mani da Gianni Alemanno e #fabiofalbo. Intervenuti all'incontro Alfredo Lonoce , Michele Nardi, Giuseppe Napoli, Primiano Calvo e Mimmo De Mattia, in - facebook.com facebook