Lecco il 2025 della Polizia di Stato | 52 arresti 444 denunce e migliaia di controlli

Nel 2025, la Polizia di Stato di Lecco ha portato avanti un’intensa attività di controllo e prevenzione, con oltre 55 persone arrestate e circa 450 denunciate. Sono stati eseguiti migliaia di controlli per garantire la sicurezza della comunità e mantenere l’ordine pubblico, confermando l’impegno costante delle forze dell’ordine sul territorio.

Lecco, 1 gennaio 2025 – Più di 55 persone arrestate e quasi 450 denunciate. E' il 2025 dei poliziotti della Polizia di Stato di Lecco. Tra gli arrestati anche un minore, tra i denunciati 22, numeri che testimoniano in qualche modo il fenomeno del disagio che a volte diventa delinquenza dei più giovani. I numeri della Polizia di Stato. E poi 30mila cittadini identificat i e 11mila veicoli controllati durante i posti di blocco e controllo, ma anche 4 chili di droga sequestrati, tra 3 di cocaina e 1 di hashish. Le aree più monitorate sono stati il centro di Lecco, la zona della stazione e i boschi dello spaccio, con un'ottantina di operazione ad “alto impatto”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, il 2025 della Polizia di Stato: 52 arresti, 444 denunce e migliaia di controlli Leggi anche: Maxi controlli della polizia. Sette arresti, diciassette denunce Leggi anche: Mergellina: controlli della Polizia di Stato, 223 persone identificate e tre denunce Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Consuntivo 2025; Lecco, maxi-sequestro droga nel 2025: via 11 kg tra coca e hashish. 52 arresti, i dati della Polizia; Questura di Lecco, il bilancio 2025: controlli, prevenzione e presenza costante sul territorio; Approvato in Prefettura il “Piano neve 2026” per la provincia di Lecco. Lecco, oltre 11 chili di droga tolti dalla strada nel 2025: 52 arresti e quasi 30mila identificazioni - Il bilancio della Questura: sequestrati 3 chili di cocaina e 8 di hashish. leccotoday.it

Lecco, 12 mila ingressi di immigrati nel 2025 - Intenso impegno da parte dell'Ufficio Immigrazione di Lecco nel 2025 per il rilascio di permessi di soggiorno a immigrati extracomunitari: ben 11. corrieredilecco.it

Questura di Lecco, il consuntivo 2025: 52 arresti e 444 persone denunciate - Dal contrasto allo spaccio ai controlli stradali: il consuntivo annuale della Polizia di Stato Il Questore ha ringraziato “le donne e gli uomini della Polizia di Stato” e la comunità locale per la col ... msn.com

Lecco snodo olimpico: Regione finanzia i servizi straordinari di Polizia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.