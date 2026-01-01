Le tendenze che ci aspettano il prossimo anno? Gli short bob la mannequin skin i capelli wet look Tra gli out le sopracciglia sottili e la tired face

Le tendenze beauty per il prossimo anno includono short bob, la pelle “mannequin skin” e il capello wet look, mentre le sopracciglia sottili e il “tired face” sembrano perdere terreno. Oltre a Pinterest, anche social e internet offrono spunti per capire cosa sarà di tendenza e cosa invece potrà essere lasciato nel 2025. Una panoramica utile per orientarsi nel mondo della bellezza in modo consapevole e aggiornato.

N on solo Pinterest, ma anche i social e la Rete: si può iniziare a tirare le somme su cosa sarà "in" e cosa invece potremo tranquillamente lasciare nel 2025 in fatto di tendenze beauty. Per esempio, capelli wet al trucco con blush, che resteranno nelle tendenze, mentre, al contrario sopracciglia decolorate e, peggio, sottili come negli anni Novanta. Céline Dion, scintillante icona beauty a 57 anni per Charlotte Tilbury X Leggi anche › Pinterest Predicts 2026: le tendenze beauty che ameremo il prossimo anno I trend beauty del 2026, gli IN del nuovo anno. 1. Bob, in tutte le forme. I l bob sarà nuovamente il taglio dell'anno.

