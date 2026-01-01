le ragioni strategiche che hanno portato israele a riconoscere il somaliland

Il riconoscimento del Somaliland da parte di Israele rappresenta una scelta strategica con implicazioni geopolitiche e diplomatiche. Questa decisione riflette l'interesse di entrambe le nazioni a sviluppare relazioni di cooperazione e stabilità nella regione. La mossa di Israele apre nuovi scenari nelle dinamiche internazionali, evidenziando l'importanza di riconoscere enti sovrani in contesti complessi e in evoluzione.

Israele è diventato il primo Paese al mondo a riconoscere il Somaliland come uno Stato sovrano e indipendente. “Intendiamo collaborare con voi nei settori economico, agricolo e dello sviluppo sociale”, ha affermato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, rivolgendosi al presidente del Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi. “Sono molto, molto felice e molto orgoglioso di questa giornata e desidero augurare a voi e al popolo del Somaliland il meglio”, ha proseguito Netanyahu, invitando Abdullahi in Israele e sostenendo che il riconoscimento del Somaliland avviene “nello spirito degli Accordi di Abramo ”: accordi a cui lo stesso Abdullahi ha annunciato la volontà di aderire. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it

