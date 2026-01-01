Le immagini del Capodanno 2026 in Piazza Maggiore| FOTO e VIDEO

Le immagini del Capodanno 2026 in Piazza Maggiore di Bologna mostrano la partecipazione di numerosi cittadini che si riuniscono per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. La piazza, come da tradizione, si presenta come un punto di riferimento per questa occasione, offrendo un momento di condivisione e speranza. Foto e video catturano l’atmosfera di questa celebrazione, nel rispetto delle norme e con attenzione alla sicurezza.

