Le fiamme poi l' esplosione | strage in un bar di Crans-Montana | 40 morti nel party per ragazzini Tajani | Non escluse vittime italiane

Un’esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera, durante un evento per giovani. Le autorità riferiscono di almeno 10 vittime e 10 feriti, con un possibile aumento a 40 decessi. Il ministro Tajani ha indicato che non si escludono vittime italiane. L'incidente ha causato una tragedia di vasta portata, ancora in fase di accertamento.

Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans-Montana, in Svizzera. Secondo fonti della polizia ci sarebbero almeno 10 morti e 10 feriti, ma si ipotizzano fino a 40 vittime. "Non ci sono per ora indicazioni da parte delle autorità locali che ci siano connazionali tra le vittime ed i feriti, ma ci vorrà tempo per l'identificazione. Purtroppo le vittime non sono identificabili a causa delle gravi ustioni riportate", ha detto all'Ansa l'ambasciatore d'Italia in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, che ha potuto parlare con il colonello Reynard della polizia cantonale vallesana che ha aggiunto che ci vorranno forse giorni se non settimane per identificare tutte le vittime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

