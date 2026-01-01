Le Constellation tappa obbligata per i vip a Crans-Montana | storia del bar esclusivo diventato una trappola di fuoco

Le Constellation, rinomato locale di Crans-Montana, è noto come punto di incontro per vip e appassionati di vita notturna. Tuttavia, durante la notte di Capodanno, l’edificio è stato coinvolto in un grave incendio, causando la perdita di dieci vite e numerosi feriti. Questa tragedia ha suscitato attenzione sullo stato di sicurezza dei locali pubblici e sulle misure di prevenzione antincendio.

"Le Constellation" è il nome del locale svizzero, in Crans-Montana, dove la notte di Capodanno è scoppiato un rogo che ha provocato la morte di 10 persone e più di 100 feriti. Si tratta di uno dei bar più famosi della celebre meta sciistica e si trova in Rue Central 35. Il luogo può contenere più di 300 persone ed è anche dotato di una terrazza riscaldata panoramica, che ne può ospitare al massimo 40. Sul sito di Crans-Montana si sottolinea che il locale contiene "un lounge bar, che negli anni ha ospitato alcuni fra i più famosi dj internazionali, e un bar segreto, dove l'acqua scorre naturalmente sulla roccia". Il rogo ha devastato il Le Constellation Bar and Lounge, molto frequentato dai turisti durante i festeggiamenti per l'arrivo del 2026.

