Le immagini spesso catturano l'essenza di un anno. In questa raccolta, presentiamo 25 scatti che rappresentano i momenti più significativi del 2025. Un modo semplice e diretto per ripercorrere gli eventi che hanno segnato gli ultimi dodici mesi, offrendo uno sguardo visivo e immediato sulle principali vicende di quest’anno.

Difficile comprimere un anno in poche parole. Molto più agile raccontarlo attraverso le immagini dei principali fatti che l'hanno composto. Dal ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, con tutti gli scompigli politici ed economici che ne sono derivati, al ritorno a casa degli ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre del 2023. Il conflitto in Ucraina invece ha proseguito la sua spirale di bombardamenti e distruzione per mano russa, nonostante i molteplici tentativi di raggiungere un accordo. Nell'anno del Giubileo è morto un papa, Francesco, e se ne è scelto un altro, Leone XIV. E poi la reunion degli Oasis, la diffusione sempre più capillare dell'intelligenza artificiale e l'approdo del governo guidato da Giorgia Meloni nella lista di quelli più longevi della storia della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Le 25 immagini che hanno fatto il 2025

