Lavinia Ottavia Jiayi e Luca | ecco i primi nati del 2026 alla clinica Santa Famiglia

Il 2026 si è aperto con quattro nascite alla Casa di Cura Santa Famiglia di Roma. Allo scoccare della mezzanotte, in contemporanea in due diverse sale parto, sono venute alla luce Lavinia, di 3.200 grammi, e Ottavia, di 3.230 grammi. Pochi istanti dopo, in un’altra sala parto, la coppia cinese Zheng Si e Wu Tingting ha accolto il secondogenito Jiayi, del peso di 3.200 grammi. A seguire è nato Luca, 3.370 grammi, secondogenito di Concetta Monteleone e Mohamed Mirzaei. Mamme e neonati stanno tutti bene e sono stati assistiti dall’équipe medica della struttura, guidata dal dottor Luca Cipriano, dal direttore operativo Manuela De Fabiis, dall’ostetrica responsabile del blocco parto Marisa Gianfrancesco e dal dottor Matteo Moretti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

