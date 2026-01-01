L’autoritratto del lettore italiano

Le classifiche italiane riflettono in modo chiaro e articolato le preferenze e gli interessi della società. Più che semplici dati di consumo, rappresentano un’immagine condivisa di valori, tendenze e culture che caratterizzano il pubblico italiano. In questo senso, l’autore delle classifiche diventa anche interprete di un autoritratto collettivo, offrendo uno spunto di riflessione sulla nostra identità culturale e sociale.

Le classifiche italiane raccontano una storia precisa, molto meno caotica di quanto sembri. Non sono un mucchio di gusti casuali: sono un autoritratto collettivo. Dentro ci convivono romanzi rassicuranti, memoir travestiti da saggi, inchieste addomesticate, libri "importanti" scritti in modo da non disturbare troppo. Il primo dato che emerge è semplice: il lettore italiano non cerca l'evasione pura, ma una realtà addomesticata. Vuole riconoscere il mondo in cui vive, purché qualcuno glielo restituisca in una forma narrabile, ordinata, con un inizio e una fine. L'idealtipo che ne esce è un lettore stanco, ma non rassegnato.

