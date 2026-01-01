L' Austria corteggia il presepe animato ma l' artista promette | Penserò a opere sempre nuove

Una delegazione dell'Unione degli amici del presepio austriaca ha visitato Meldola, portando una richiesta internazionale per le festività natalizie. Guidati da sei esperti e dal presidente, gli ospiti hanno espresso interesse per il presepe animato locale. L'artista locale ha assicurato il suo impegno a realizzare opere sempre nuove, contribuendo così a mantenere viva la tradizione natalizia e rafforzare i legami culturali tra Italia e Austria.

Una richiesta internazionale inaspettata per le festività natalizie romagnole. Una delegazione ufficiale della Verband der Krippenfreunde Österreichs (l'Unione degli amici del presepio austriaca), composta da sei esperti e guidata da un presidente, è giunta a sorpresa a Meldola con un obiettivo.

