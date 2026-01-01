L' appello della madre di uno dei dispersi italiani | Aiutatemi a trovarlo

La madre di uno dei dispersi italiani chiede aiuto: “Aiutatemi a trovarlo.” Attualmente, cercano informazioni presso gli ospedali, ma senza esito, poiché molte persone arrivano in condizioni critiche e i dettagli sono difficili da ottenere. La sua richiesta è un appello sincero a chiunque possa avere notizie o indicazioni utili, nel tentativo di riunire la famiglia e offrire un po’ di speranza in un momento difficile.

"Stiamo chiamando tutti gli ospedali, ma nessuno sa niente, anche perché chi arriva è in pessime condizioni. Aiutatemi a ritrovare mio figlio". È l'appello di Carla Masiello, di Bologna, per cercare il figlio Giovanni Tamburi, 16 anni, disperso a Crans-Montana. Le parole sono rilanciate da Repubblica. Il ragazzo si trovava in Svizzera col padre. Era uscito con degli amici e sono andati a Le Constellation. "Aveva il cellulare scarico, un amico mi ha detto che sono scappati dopo che è scoppiato l'incendio, poi a un certo punto non l'ha più visto". "Aveva al collo una catenina d'oro con l'immagine di una madonnina", aggiunge all'ANSA.

