L’ANNO CHE VERRÀ | RAI1 SI CONFERMA LA RETE DEI BRINDISI ANCHE TRA I GIOVANI

L’Anno che verrà si conferma come uno degli appuntamenti più seguiti di Rai1, anche tra i giovani. La trasmissione ha registrato un notevole successo in termini di ascolti e partecipazione, con oltre 12.000 presenze in piazza a Catanzaro, record per il Capodanno in Calabria. Questo risultato sottolinea la costante presenza di Rai1 come rete di riferimento anche durante le festività di fine anno.

La Rai festeggia con una nota ufficiale gli ascolti de “L’Anno che verrà”. Un successo di pubblico (oltre 12 mila le presenze in piazza a Catanzaro, record per il Capodanno in Calabria) e di telespettatori per L’Anno che verrà che conferma Rai1 rete leader anche l’ultimo giorno dell’anno. Anche con questa edizione il Capodanno in tv, prodotto dalla Direzione intrattenimento prime time, è risultato il programma scelto dagli italiani per salutare il nuovo anno: L’anno che verrà, in onda per il terzo anno dalla Calabria, in questa occasione dal lungomare di Catanzaro, e condotto per la seconda volta da Marco Liorni, è stato infatti il programma più visto dell’ultima sera del 2025. 🔗 Leggi su Bubinoblog

