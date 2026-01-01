L’ANNO CHE VERRÀ | RAI1 SI CONFERMA LA RETE DEI BRINDISI ANCHE TRA I GIOVANI

L’Anno che verrà conferma Rai1 come rete di riferimento per il Capodanno, attirando sia pubblico in piazza che telespettatori. Con oltre 12 mila persone a Catanzaro e ascolti elevati, lo spettacolo si distingue per la sua popolarità tra tutte le fasce di età, anche tra i giovani. La Rai si conferma così come la principale emittente per celebrare l’inizio del nuovo anno, offrendo un evento di successo e di forte richiamo nazionale.

La Rai festeggia con una nota ufficiale gli ascolti de "L'Anno che verrà". Un successo di pubblico (oltre 12 mila le presenze in piazza a Catanzaro, record per il Capodanno in Calabria) e di telespettatori per L'Anno che verrà che conferma Rai1 rete leader anche l'ultimo giorno dell'anno. Anche con questa edizione il Capodanno in tv, prodotto dalla Direzione intrattenimento prime time, è risultato il programma scelto dagli italiani per salutare il nuovo anno: L'anno che verrà, in onda per il terzo anno dalla Calabria, in questa occasione dal lungomare di Catanzaro, e condotto per la seconda volta da Marco Liorni, è stato infatti il programma più visto dell'ultima sera del 2025.

