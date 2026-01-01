L' Anno che verrà | la foto della ragazza che fa impazzire mezza Italia

L’Anno che Verrà, trasmesso in diretta da Rai 1 il 31 dicembre, si è svolto sul lungomare di Catanzaro Lido, confermando la Calabria come cornice ideale per il tradizionale evento di Capodanno. La serata, giunta alla sua terza edizione, ha attirato l’attenzione di molti, offrendo un momento di festa e riflessione all’interno di un contesto suggestivo e autentico.

La serata de “L’Anno che Verrà”, trasmessa in diretta su Rai 1 il 31 dicembre dal suggestivo lungomare di Catanzaro Lido, ha rappresentato per il terzo anno consecutivo la scelta della Calabria come cornice per il tradizionale appuntamento di Capodanno della Rai. Marco Liorni, alla sua seconda conduzione consecutiva dopo aver preso il testimone da Amadeus, ha guidato lo show con il suo stile sobrio e rassicurante, accompagnato da Nina Zilli in veste di co-conduttrice e narratrice delle bellezze regionali. Il palco, descritto come il più grande mai realizzato per l’evento, ha ospitato un cast variegato di artisti italiani, tra classici evergreen come Patty Pravo, Orietta Berti e Sal Da Vinci, e voci più contemporanee come Serena Brancale e Samurai Jay, con incursioni comiche e un corposo corpo di ballo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

