L' anno che verrà il giallo su Rocco Hunt | Finta diretta confezionata ad arte

L’Anno che Verrà, trasmesso su Rai 1, si conferma anche quest’anno come tradizione del Capodanno italiano, con la diretta dal lungomare di Catanzaro Lido. Tuttavia, quest’edizione ha sollevato alcune polemiche, tra cui il sospetto di una finta diretta confezionata ad arte. Un approfondimento sulla trasmissione e sulle criticità emerse, per comprendere meglio cosa si cela dietro questa celebre notte di fine anno.

La notte di San Silvestro su Rai 1 è stata animata ancora una volta da L’Anno che Verrà, trasmesso in diretta il 31 dicembre dal lungomare di Catanzaro Lido, location che per il terzo anno consecutivo ha ospitato lo storico appuntamento di Capodanno della televisione pubblica. La conduzione è stata affidata a Marco Liorni, al secondo anno alla guida dello show dopo l’eredità lasciata da Amadeus, capace di accompagnare il pubblico con un approccio pacato e familiare. Accanto a lui, Nina Zilli ha svolto il ruolo di co-conduttrice, arricchendo la serata con interventi dedicati alla valorizzazione del territorio e delle sue bellezze. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

