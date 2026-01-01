L' anno che verrà è caos | Mummie cos' è successo sul palco

Nella notte di San Silvestro 2025, “L’Anno che Verrà” si è svolto in diretta dal lungomare di Catanzaro Lido, in Calabria, per la terza volta consecutiva. Lo spettacolo di Capodanno di Rai 1 ha rappresentato un momento di riflessione e intrattenimento, con vari segmenti dedicati agli aggiornamenti e alle tradizioni di fine anno. Un evento che, anche quest’anno, ha coinvolto il pubblico e segnato l’inizio del nuovo anno.

Nella notte di San Silvestro 2025, “L’Anno che Verrà”, il tradizionale spettacolo di Capodanno di Rai 1, è andato in onda in diretta dal lungomare di Catanzaro Lido, in Calabria, per la terza volta consecutiva nella regione (dopo Reggio Calabria e Crotone). Marco Liorni ha condotto per il secondo anno consecutivo la serata, con stile elegante e rassicurante, affiancato da Nina Zilli, che ha svolto il ruolo di co-conduttrice, inviata speciale e artista, raccontando le bellezze naturali e culturali della Calabria attraverso cartoline e interventi. Lo show, iniziato intorno alle 21:00 subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente Sergio Mattarella, è durato oltre quattro ore, fino al countdown della mezzanotte e oltre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'anno che verrà, è caos: "Mummie", cos'è successo sul palco Leggi anche: L’anno che verrà 2026, il cast è pazzesco: da Patty Pravo a Sal Da Vinci sul palco più grande di sempre Leggi anche: L’anno che verrà 2026 da Catanzaro: il cast e le foto del palco super tecnologico Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Forza Catanzaro é il tuo momento L’anno che verrà - facebook.com facebook Scaletta L'Anno che Verrà 2025/2026, l'evento di Rai 1 per il Capodanno in diretta dal lungomare di Catanzaro. Per il secondo anno consecutivo è Marco Liorni a guidare lo show musicale che accompagna il pubblico italiano verso il nuovo anno. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.