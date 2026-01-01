L' anno che verrà Anna Oxa gela Liorni con una frase | Non mi aspetto nulla
Durante la serata di Rai 1 dedicata ai festeggiamenti di Capodanno, Marco Liorni ha condotto
La serata di Rai 1 per festeggiare Capodanno è andata in scena con L'Anno che verrà, condotto da Marco Liorni. Tanti, tantissimi gli ospiti musicali e non solo presenti sul palco di Catanzaro. Tra questi c'era anche la splendida Anna Oxa, già presente lo scorso anno. E così il padrone di casa le ha subito voluto porre una domanda. Ma la risposta dell'artista lo ha lasciato completamente di sasso. " Che cosa ti aspetti dal 2026? ", ha chiesto Marco Liorni ad Anna Oxa. "Io non mi aspetto nulla dagli anni. Il discorso è che se non cambiano noi gli anni restano uguali. Possono soltanto ripetersi", la replica della cantante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: L’anno che verrà 2026, su Rai1 Rocco Hunt, Anna Oxa, Massimo Ranieri
Leggi anche: L'anno che verrà 2026, stasera in tv con Marco Liorni: scaletta, ospiti e anticipazioni
L’anno che verrà 2026 su Rai1 Rocco Hunt Anna Oxa Massimo Ranieri; L’Anno che Verrà 2026 è in diretta o registrato a che ora finisce su Rai 1 | scaletta cantanti della lista.
Cantanti L’Anno Che Verrà, Capodanno 2026 Rai1: chi sono e scaletta/ Da Anna Oxa a Ice Mc e Rocco Hunt - Cantanti L'Anno Che Verrà, Capodanno 2026 Rai1: chi sono e scaletta: da Anna Oxa a Ice Mc e Rocco Hunt passando per Orietta Berti ... ilsussidiario.net
Orietta Berti, Rettore, Anna Oxa e Patty Pravo : che poker di regine al capodanno di Rai Uno - Orietta Berti, Rettore, Anna Oxa e Patty Pravo : che poker di regine al capodanno di Rai Uno ! politicamentecorretto.com
Liorni: "Una serata in allegria". Da Patty Pravo a Anna Oxa, su Rai 1 c'è "L'anno che verrà" - Gli auguri della Rai avranno come sfondo ancora una volta la Calabria ... msn.com
L'Anno che verrà, oltre metà platea tv su Rai1 per la mezzanotte dal palco di Catanzaro https://gazzettadelsud.it/p=2150684 - facebook.com facebook
Scaletta L'Anno che Verrà 2025/2026, l'evento di Rai 1 per il Capodanno in diretta dal lungomare di Catanzaro. Per il secondo anno consecutivo è Marco Liorni a guidare lo show musicale che accompagna il pubblico italiano verso il nuovo anno. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.