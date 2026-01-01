Durante la serata di Rai 1 dedicata ai festeggiamenti di Capodanno, Marco Liorni ha condotto

La serata di Rai 1 per festeggiare Capodanno è andata in scena con L'Anno che verrà, condotto da Marco Liorni. Tanti, tantissimi gli ospiti musicali e non solo presenti sul palco di Catanzaro. Tra questi c'era anche la splendida Anna Oxa, già presente lo scorso anno. E così il padrone di casa le ha subito voluto porre una domanda. Ma la risposta dell'artista lo ha lasciato completamente di sasso. " Che cosa ti aspetti dal 2026? ", ha chiesto Marco Liorni ad Anna Oxa. "Io non mi aspetto nulla dagli anni. Il discorso è che se non cambiano noi gli anni restano uguali. Possono soltanto ripetersi", la replica della cantante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'anno che verrà, Anna Oxa gela Liorni con una frase: "Non mi aspetto nulla"

