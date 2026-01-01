L’allenatore del Chelsea lascia il club della Premier League

L’allenatore Enzo Maresca ha lasciato il Chelsea dopo 19 mesi alla guida del club della Premier League. La decisione arriva in un momento di cambiamenti e riflessioni per il team londinese, che si prepara a riorganizzarsi per la prossima stagione. La separazione è stata comunicata ufficialmente, segnando un nuovo capitolo per il club e i suoi progetti futuri.

L'allenatore Enzo Maresca ha lasciato il Chelsea dopo una fine tempestosa dei suoi 19 mesi alla guida del club della Premier League. L'italiano Maresca è stato fischiato dai tifosi durante il pareggio per 2-2 in casa contro il Bournemouth, 15esimo posto, martedì, che ha portato i Blues a una vittoria in nove partite e li hanno lasciati a 15 punti dalla capolista Arsenal. "Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, inclusa la qualificazione per la Champions League, Enzo e il club credono che un cambiamento dia alla squadra le migliori possibilità di rimettere la stagione in carreggiata", ha detto il Chelsea.

Conferenza stampa post-partita di Enzo Maresca | Chelsea 1-2 Aston Villa | Premier League

