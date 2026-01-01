La vera luce del Natale nascosta dietro il consumismo sfrenato

Il Natale è spesso associato a luci, decorazioni e consumismo, ma il suo significato più profondo risiede nella luce che ha guidato i Magi e annunciato la nascita di Gesù. Questa luce rappresenta simbolicamente il cammino dell’uomo e la speranza di un futuro di salvezza. In un’epoca dominata dall’apparenza, è importante riscoprire il vero senso di questa festività, che va oltre il materiale per abbracciare valori spirituali e di riflessione.

di Francesca Carone* La luce rappresenta il fulcro della narrazione cristiana: la luce della cometa che guidò i Magi, la Luce del Messia che nacque nella grotta di Betlemme: la metafora della LUCE celebra il cammino dell’uomo sulla terra e testimonia il futuro salvifico ultraterreno. La luce è il candore della simbologia cristiana che illumina il buio e la solitudine dell’uomo. Ma la metafora della luce celebrata nelle case e nelle strade di tutto il mondo a Natale ha una connotazione umana e materiale che amplifica il paradosso della luce che racchiude in sé un silenzio “freddo e tenebroso”. In realtà tutto ciò che a Natale splende fuori “oscura” la luce vera che ogni uomo ha dentro: le luci e i bagliori “metafisici” che inondano strade e piazze di tutto il Mondo richiamano al materialismo e al consumismo in cui è scivolata l’umanità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La vera luce del Natale nascosta dietro il consumismo sfrenato Leggi anche: Allied – Un’ombra nascosta: la storia vera dietro al film Leggi anche: Quando Babbo Natale era un Vescovo Turco: La Vera Storia dietro il 6 Dicembre. La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La vera luce del Natale nascosta dietro il consumismo sfrenato; CINA A Natale tutto è luce. Anche in Cina; Natale in Cina; Natale di fede a Gubbio e Città di Castello: “Abbiamo ancora bisogno di quella luce che salva il mondo”. La vera luce del Natale nascosta dietro il consumismo sfrenato - Un appuntamento, quello del Natale, miseramente materializzato e ostracizzato dall’orda di un consumismo cieco e illusorio. ilfattoquotidiano.it

La poesia nascosta che svela la vera magia del Natale (e perché adulti e bambini dovrebbero conoscerla) - Scopri la vera magia del Natale con le parole di Gianni Rodari: condivisione, auguri sinceri e felicità per tutti, oltre i regali e le luci delle vetrine. nostrofiglio.it

A Natale tutto è luce. Anche in Cina - Tutto è bello rivestito di luce, soprattutto a Natale. asianews.it

#ParoladiLuce “Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure, il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto.” (GV1,1-18) #impegnodelgiorno Sto - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.