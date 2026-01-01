la variabile impazzita trump e il nuovo caos globale

Nel contesto globale in evoluzione, l’incertezza cresce e le tensioni si intensificano. Nel 2026, la presenza di Donald Trump come variabile imprevedibile può contribuire ad accrescere il caos internazionale. Una situazione che richiede attenzione e analisi accurata delle dinamiche politiche e sociali in atto, per comprendere le possibili implicazioni di un panorama mondiale sempre più complesso e mutevole.

Il mondo è sempre più instabile. E nel 2026 il caos rischia di aumentare anche a causa della variabile impazzita Donald Trump. Il suo approccio ormai è chiaro e si fonda su due pilastri: transazione e spartizione. Il presidente Usa ha adottato una diplomazia ‘imprenditoriale’, in cui la politica estera e i rapporti tra Stati sono ridotti a mere contrattazioni, e ha cambiato il baricentro dell’attenzione americana. In particolare ha spostato il focus sul Pacifico per contenere la Cina con il conseguente disimpegno in Europa. Una visione e una strategia che rischiano di riaccendere vecchie tensioni e alimentarne di nuove, come dimostrano i numerosi dossier che occupano la scrivania dello Studio Ovale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

