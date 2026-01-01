la tragedia dei kennedy e la miserabile insicurezza di trump

Le vicende dei Kennedy e di Trump mettono in luce diverse forme di tragedia umana. La morte di una figura pubblica come JFK, associata a un’intera generazione, si alterna alla perdita personale e intima di una giovane madre. Entrambe le storie evidenziano come il dolore e la sofferenza possano assumere molteplici sfumature, lasciando dietro di sé un senso di vuoto difficile da colmare.

Che cos’è peggio, in una classifica delle tragedie: che, una settimana prima che tu compia sei anni, sparino a tuo padre, e tutta la vita ovunque ti giri spuntino le immagini del giorno in cui l’hanno ammazzato? O che, molti anni dopo, tua figlia trentacinquenne muoia di cancro, anche lei con due bambini piccoli? Di certo, una cui accadono queste due cose ha altro da pensare che i capricci di Trump. Di certo, una sceneggiatura in cui a un personaggio accadano entrambe queste cose sarebbe un mélo insopportabile, un accumulo di sfighe francamente inverosimile. Se non fosse vera, sarebbe una storia che qualunque produttore cinematografico boccia perché chi vuoi mai che ci creda, orsù. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

