La stufa va in tilt bimbo di 3 anni muore intossicato dal monossido di carbonio

Un bambino di tre anni ha perso la vita in provincia di Brescia a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio, presumibilmente causata da un malfunzionamento della stufa. Questo tragico episodio evidenzia l’importanza di controlli regolari e di sistemi di sicurezza per prevenire rischi di intossicazione domestica. La vicenda invita a prestare attenzione alle condizioni degli impianti di riscaldamento e alla sicurezza in casa.

Bimbo di 3 anni muore in casa intossicato dal monossido - Tragedia a Calvagese della Riviera, nel Bresciano, dove una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio all'interno di un'abitazione. msn.com

Bimbo di 3 anni muore intossicato dal monossido di carbonio: «Forse colpa della stufa». Tragedia nel bresciano - Un presunto guasto a una stufa sarebbe all’origine della drammatica intossicazione da monossido di carbonio che, nel tardo pomeriggio, ha provocato la morte di un bambino di tre anni ... msn.com

Tragedia a Calvagese della Riviera: bambino morto per intossicazione da monossido di carbonio

Per motivi di spazio mi devo liberare di queste stufe da restaurare chiedo €50 per la piccola militare una numero 6 €100 per la stufa Bianca smaltata piccolina piccolina e €50 per la verde .da restaurare non chiedete funziona a crepe è rotta da restaurare si tro - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.