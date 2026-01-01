La stufa va in tilt bimbo di 3 anni muore intossicato dal monossido di carbonio

Un bambino di tre anni ha perso la vita in provincia di Brescia a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio, presumibilmente causata da un malfunzionamento della stufa. Questo tragico episodio evidenzia l’importanza di controlli regolari e di sistemi di sicurezza per prevenire rischi di intossicazione domestica. La vicenda invita a prestare attenzione alle condizioni degli impianti di riscaldamento e alla sicurezza in casa.

Un bambino di tre anni è morto in provincia di Brescia perché probabilmente intossicato da una fuga di monossido di carbonio. La madre 30enne e l'altro figlio di 5 anni sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Poliambulanza.L'allarmeLa tragedia si è consumata a Calvagese della Riviera. 🔗 Leggi su Today.it

