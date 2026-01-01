La sindaca Salis alla Marcia per la Pace Ribadire l’impegno per la convivenza | Foto
Il primo gennaio 2026, a Genova, la sindaca Silvia Salis ha partecipato alla Marcia per la Pace promossa dalla Comunità di Sant'Egidio. L'evento ha rappresentato un momento di riflessione sull'importanza di rafforzare la convivenza civile e promuovere valori di solidarietà e rispetto tra le comunità. La partecipazione delle istituzioni locali sottolinea l'impegno condiviso per un futuro di pace e coesione sociale.
Genova - La sindaca di Genova Silvia Salis ha partecipato questo pomeriggio (primo gennaio 2026) alla Marcia per la Pace promossa dalla Comunità di Sant'Egidio, partita dalla. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Leggi anche: La sindaca Salis al Gaslini per gli auguri di Natale a pazienti e personale. E in serata la lettera alla città
Leggi anche: Ex Ilva, la protesta degenera tra fumogeni e scontri davanti alla Prefettura. La sindaca Salis: "Che futuro ci aspetta?"
La sindaca Salis alla Marcia per la Pace: «Uniti in nome di convivenza e nonviolenza»; In duemila alla marcia per la pace di Genova. Presente la sindaca Salis, organizzata da Sant'Egidio; Marcia della Pace, anche Silvia Salis in corteo: Genova unita nel nome della non violenza; Marcia per la pace di Sant'Egidio, la sindaca: Genova cammina unita in nome della nonviolenza.
La sindaca Salis alla Marcia per la Pace “Fondamentale ribadire l’impegno per la convivenza” - La sindaca di Genova Silvia Salis ha partecipato questo pomeriggio (primo gennaio 2026) alla Marcia per la Pace promossa dalla Comunità di Sant'Egidio, partita dalla Basilica dell'Annunziata ... ilsecoloxix.it
La sindaca Salis alla Marcia per la pace: “Genova cammina unita nel nome della convivenza” - La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato questo pomeriggio alla Marcia per la pace promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, partita dalla Basilica dell’Annunziata per concludersi in piazza ... genova3000.it
Marcia della Pace, anche Silvia Salis in corteo: "Genova unita nel nome della non violenza" - Si è svolta nel pomeriggio del 1 gennaio, come da tradizione, la Marcia della Pace organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio. genovatoday.it
Per le strade della città anche la sindaca Silvia Salis. Chiappori: “Pochi quelli che si spendono realmente per la pace” - facebook.com facebook
Gli auguri della sindaca Salis: dirò ogni giorno le cose come stanno. Stadio, Amt e sociale. Il videomessaggio #comunedigenova #genova #silviasalis x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.