La sindaca Salis alla Marcia per la Pace Ribadire l’impegno per la convivenza | Foto

Il primo gennaio 2026, a Genova, la sindaca Silvia Salis ha partecipato alla Marcia per la Pace promossa dalla Comunità di Sant'Egidio. L'evento ha rappresentato un momento di riflessione sull'importanza di rafforzare la convivenza civile e promuovere valori di solidarietà e rispetto tra le comunità. La partecipazione delle istituzioni locali sottolinea l'impegno condiviso per un futuro di pace e coesione sociale.

La sindaca Salis alla Marcia per la pace: “Genova cammina unita nel nome della convivenza” - La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato questo pomeriggio alla Marcia per la pace promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, partita dalla Basilica dell’Annunziata per concludersi in piazza ... genova3000.it

Marcia della Pace, anche Silvia Salis in corteo: "Genova unita nel nome della non violenza" - Si è svolta nel pomeriggio del 1 gennaio, come da tradizione, la Marcia della Pace organizzata dalla Comunità di Sant'Egidio. genovatoday.it

Per le strade della città anche la sindaca Silvia Salis. Chiappori: “Pochi quelli che si spendono realmente per la pace” - facebook.com facebook

Gli auguri della sindaca Salis: dirò ogni giorno le cose come stanno. Stadio, Amt e sociale. Il videomessaggio #comunedigenova #genova #silviasalis x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.