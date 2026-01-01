La Rocca Possente come il Castello primo spettacolo di fuochi d' artificio sulla fortezza
La Rocca Possente di Stellata ha ospitato il primo spettacolo di fuochi d'artificio, l’Incendio della Rocca, evento promosso dal Comune di Bondeno. L’evento ha attirato circa mille persone, valorizzando il patrimonio UNESCO e il borgo di Stellata nel contesto delle iniziative per il 2026. Un’occasione per celebrare la storia e la cultura locale con un momento di condivisione e di rispetto per il patrimonio territoriale.
Ha richiamato l’attenzione di un migliaio di persone l’Incendio della Rocca Possente di Stellata, l’evento pensato dal Comune di Bondeno per celebrare il 2026 valorizzando la struttura Patrimonio Unesco, il borgo di Stellata e l’intero territorio. La sommità arginale, punto di osservazione dello. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
