Nel contesto iraniano, la rete rappresenta un elemento essenziale di comunicazione e libertà, spesso soggetto a controlli e restrizioni da parte del regime. In questo scenario, anche un semplice pixel può diventare simbolo di resistenza e speranza. Questo breve

La rete in Iran ha sempre avuto il sapore di un gioco letale. Una porta che il regime apre e chiude quando gli pare, un tubo dell’ossigeno per la libertà che può essere schiacciato con un dito. Adesso però sta accadendo qualcosa di stonato, quasi incredibile: sui social circolano video generati con l’intelligenza artificiale che raccontano la caduta del potere teocratico. E Teheran, per una volta, non ha spento l’interruttore. Forse qualcuno si è distratto. O forse capiscono perfettamente il trucco: se il futuro non esiste, è inutile censurarlo. Questi video mostrano folle in festa, veli che volano via come uccelli liberati, la Guardia Rivoluzionaria che depone le armi, i prigionieri politici che tornano a respirare la luce. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La rivoluzione in un pixel: il "trailer" della libertà che i mullah non possono spegnere

