La rinascita di Theo dal Diavolo al Demone | regala la 16a vittoria consecutiva all'Al Hilal di Inzaghi

Theo Hernandez, ora protagonista nell’Al Hilal sotto la guida di Inzaghi, ha raggiunto una serie di 16 vittorie consecutive, dimostrando un rendimento costante e efficace. Da quando si è trasferito in Arabia, l’ex difensore del Milan ha contribuito con 51 gol in 20 partite, confermando il suo ruolo di elemento chiave per la squadra. Un percorso di successo che evidenzia la sua rinascita sportiva e il valore della sua esperienza internazionale.

Theo Hernández senza filtri: verità e nostalgia Dall’addio turbolento al #Milan alla rinascita in Arabia Saudita : #TheoHernandez riparte dall’#AlHilal, pronto a vincere sotto la guida di #Inzaghi In un’intervista, il terzino francese racconta tutto: dirigen - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.