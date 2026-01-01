La rinascita di Theo dal Diavolo al Demone | regala la 16a vittoria consecutiva all'Al Hilal di Inzaghi

Theo Hernandez, ora protagonista nell’Al Hilal sotto la guida di Inzaghi, ha raggiunto una serie di 16 vittorie consecutive, dimostrando un rendimento costante e efficace. Da quando si è trasferito in Arabia, l’ex difensore del Milan ha contribuito con 51 gol in 20 partite, confermando il suo ruolo di elemento chiave per la squadra. Un percorso di successo che evidenzia la sua rinascita sportiva e il valore della sua esperienza internazionale.

L'ex "nemico" Theo Hernandez è l'emblema vincente dell' Al Hilal del "Demone" Simone Inzaghi. Da quando è in Arabia non ha mai perso, inanellando 16 vittorie consecutive (con 51 gol all' attivo in 20 gare in tutte le competizioni). 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

