La Promessa anticipazioni 2 gennaio | Curro accetta di diventare lacchè per scoprire chi ha ucciso Jana
Nella puntata di domani della soap spagnola, Curro decide di diventare lacchè per avvicinarsi alla verità sull’omicidio di Jana. La sua scelta insolita mira a ottenere informazioni dall’interno della tenuta, mettendo in gioco la propria dignità per scoprire chi si nasconde dietro il delitto. Ecco cosa aspettarsi in un episodio ricco di tensione e colpi di scena.
Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Determinato a rientrare alla tenuta per scoprire l'assassino di Jana, Curro sorprende tutti accettando un ruolo umiliante come lacchè. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: dopo aver protetto Ramona, Curro compie un gesto estremo per rientrare nella tenuta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
