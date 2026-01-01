Nella puntata di domani della soap spagnola, Curro decide di diventare lacchè per avvicinarsi alla verità sull’omicidio di Jana. La sua scelta insolita mira a ottenere informazioni dall’interno della tenuta, mettendo in gioco la propria dignità per scoprire chi si nasconde dietro il delitto. Ecco cosa aspettarsi in un episodio ricco di tensione e colpi di scena.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Determinato a rientrare alla tenuta per scoprire l'assassino di Jana, Curro sorprende tutti accettando un ruolo umiliante come lacchè. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: dopo aver protetto Ramona, Curro compie un gesto estremo per rientrare nella tenuta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 2 gennaio: Curro accetta di diventare lacchè per scoprire chi ha ucciso Jana

