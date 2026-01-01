La prima bimba nata nel 2026 a Roma si chiama Benedetta Con lei Lavinia Ottavia Jiayi e Luca
Il primo gennaio 2026 a Roma è nata Benedetta, alle 00.29, diventando la prima bambina dell’anno. Con lei, sono nati anche Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca, segnando l’inizio di un nuovo anno. Questi primi nati rappresentano un momento di speranza e rinnovamento per la città, sottolineando l’arrivo di nuove vite e di un futuro da costruire.
Benedetta è nata alle 00.29 del primo gennaio 2026. Con lei, i primi nati a Roma sono Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lavinia, Ottavia, Jiayi e Luca: ecco i primi nati del 2026 alla clinica Santa Famiglia
Leggi anche: Margot Mia è la prima bimba nata a Trieste nel 2026
È Isabel la prima nata del 2026 a Napoli e provincia: gioia a Vico Equense; Nato a mezzanotte e un minuto, Filippo è il primo bimbo del 2026; Primi nati del 2026 in Puglia si chiamano Luana e Gabriele: festa a mezzanotte tra Bari e Bisceglie; Il nuovo anno a Bari inizia con Luana: è lei la prima nata del 2026 in città.
Marta è la prima nata del 2026 al Policlinico dell'Aou di Cagliari - La bimba è venuta alla luce all'1,51 in una delle sale parto del Blocco Q, per la gioia di mamma Valentina Pilleri e papà Alessio C ... rainews.it
È Annaelle la prima nata in Ticino del 2026 - È Annaelle la prima nata in Ticino del 2026 La bimba è venuta alla luce alle ore 4:25 di giovedì mattina, presso la Clinica Sant'Anna. laregione.ch
L'ospedale di Schiavonia accoglie la prima nata del 2026 - E' la terza figlia che viene alla luce e andrà a far compagnia ad al ... padovaoggi.it
benvenuta Margot Mia a Trieste nasce la prima bimba del 2026, un augurio di gioia e speranza che illumina l’inizio dell’anno per tutta la città Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo - facebook.com facebook
La prima bimba del 2026 è Zoe, nata a #Catania un secondo dopo la mezzanotte. Ma i bebè della notte di #capodanno2026 sono molti di più. #Capodanno x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.