La prestazione del Liverpool è stata difficile dice Slot

Il tecnico del Liverpool, Arne Slot, ha commentato la prestazione della sua squadra durante il match contro il Leeds, terminato con un pareggio senza reti. Secondo Slot, la partita è stata difficile e la squadra ha incontrato difficoltà nel trovare spunti creativi, evidenziando le sfide affrontate in questa occasione.

Il tecnico del Liverpool Arne Slot ha detto che la sua squadra ha lottato per la creatività nel triste pareggio a reti inviolate contro il Leeds in forma ad Anfiield. Hugo Ekitike ha segnato di testa da distanza ravvicinata nel momento migliore di una partita deludente di Capodanno. Lo Slot è stato nuovamente senza Mohamed Salah e Alexander Isak ed è rimasto con una panchina logora che conteneva diversi giovani giocatori. Slot ha detto: "Vorresti iniziare l'anno con una vittoria ma è stato difficile.

