La piccola Olivia è nata a poche ore dal brindisi di mezzanotte

A pochi minuti dalla mezzanotte, all'ospedale di Abano Terme, è nata Olivia, la prima bambina del 2026. La nascita rappresenta il primo bambino venuto al mondo nel nuovo anno, segnando la conclusione del 2025. Questa nascita si inserisce nel consueto percorso di registrazioni annuali, riflettendo il passaggio tra un anno e l’altro con un evento naturale e quotidiano.

All'ospedale di Abano Terme, in attesa di festeggiare il primo nato del 2026, ieri è registrata l'ultima creatura venuta alla luce del 2025. E' Olivia Canton, di Montegrotto Terme, nata alle 16,37 dl 31 dicembre. La piccola, che pesava alla nascita 2 chili e seicento grammi ed è nata con un parto.

Per la piccola Olivia, un morbido regalo di natale composto da mussola e bavaglino coordinati - facebook.com facebook

