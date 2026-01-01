La piccola Amelie secondo i registi | Un film piccolo che parla al cuore degli spettatori

I registi Mailys Vallade e Liane-Cho Han condividono il processo di adattamento del romanzo di Amélie Nothomb in “La piccola Amelie”. Un film che, attraverso scelte semplici e attente, mira a toccare il cuore degli spettatori, mantenendo intatta la sensibilità dell’opera originale. In questa intervista, scopriamo le idee e le decisioni che hanno guidato la produzione di questa pellicola intima e significativa.

Ci siamo fatti raccontare dai registi de La piccola Amelie, Mailys Vallade e Liane-Cho Han, le scelte fatte per adattare il romanzo di Amélie Nothomb. In sala con Lucky Red. Tenero, delicato ma profondo. Adorabile. La piccola Amelie arriva finalmente nelle nostre sale dopo il debutto allo scorso Festival di Cannes e il passaggio con successo in diversi eventi internazionale, tra cui la Festa del Cinema di Roma. Abbiamo avuto modo di parlarne con i due registi del film d'animazione, Mailys Vallade e Liane-Cho Han, per farci raccontare la lavorazione di questa loro prima opera, tra difficoltà di adattamento dal romanzo della scrittrice belga Amélie Nothomb, e quelle per il magnifico stile visivo con cui le imprese della piccola protagonista vengono raccontate.

