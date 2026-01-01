La piaga della medicina difensiva | così nel nuovo anno bisogna prevenire l’eccessiva prevenzione

La medicina difensiva, pratica sempre più diffusa, può portare a un eccesso di controlli e interventi non sempre necessari. Secondo Roberta Villa, autrice di “Cattiva prevenzione”, è importante distinguere tra prevenzione efficace e sovradiagnosi, per evitare rischi e sprechi. Nel nuovo anno, è fondamentale adottare un approccio equilibrato, basato su evidenze scientifiche, per garantire cure appropriate e ridurre l’impatto della medicina eccessiva.

Ho ascoltato con attenzione le parole di Roberta Villa, autrice di “Cattiva prevenzione” su Radio24 del 30 dicembre 2025, che ci dice che l’idea di prevenzione, pur rimanendo in alcuni casi fondamentale, è stata in questi ultimi anni un po’ deformata in quanto tanti i controlli che facciamo, magari annualmente, non hanno la capacità di ridurre la mortalità, come invece fanno gli screening oncologici ad esempio per il colon retto o per il tumore della mammella. Da tempo, nella mia pratica clinica di ogni giorno, ho avvertito questo e per spiegare meglio vi dico che una assicurazione dei dirigenti prevede, proprio annualmente, l’esecuzione di test per la prevenzione del glaucoma e della maculopatia con tre test (Pacchetto prevenzione: Perimetria computerizzata, pachimetria corneale e Oct) spesso inutili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La piaga della medicina difensiva: così nel nuovo anno bisogna prevenire l’eccessiva prevenzione Leggi anche: Check-up, test continui, farmaci senza regole: quando la prevenzione è eccessiva e porta al “consumismo sanitario” Leggi anche: Tumore della prostata: la forza della prevenzione nella medicina di precisione Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Medicina difensiva. “Piaga per Ssn, costa oltre 11 mld di euro”. L’audizione di Anaao alla Camera - "Noi siamo dell'idea che in questo campo l'Italia ha una stretta necessità di adeguarsi a quella che ormai è la politica di tutto il mondo, ad eccezione della Polonia. quotidianosanita.it Lorenzo Redaelli. . Mentre in Italia si discute della difficoltà o meno dei test di Medicina...un recente report internazionale sull’IA e l’educazione scientifica mette il dito nella piaga: molti esercizi STEM oggi possono essere risolti senza difficoltà dai modelli lingui - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.